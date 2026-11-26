Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ указан не выше 220 б. п. Срок обращения составит 1110 дней – примерно три года. По выпуску предусмотрена амортизация. По 25% от номинала будет погашаться в даты окончания 20-го и 29-го купонов.