Новосибирская область 7 декабря соберет заявки на трехлетние облигации
Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ указан не выше 220 б. п. Срок обращения составит 1110 дней – примерно три года. По выпуску предусмотрена амортизация. По 25% от номинала будет погашаться в даты окончания 20-го и 29-го купонов.
Организаторами выступят Газпромбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Техническое размещение запланировано на 9 декабря.
29 декабря 2025 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности города Новосибирска на уровне ruА-, прогноз по рейтингу позитивный.