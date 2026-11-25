У 6,51% уставного капитала «Яндекса» сменился владелец
В основании указано, что Калин перестал участвовать в эмитенте. Количество голосов и акций различается, так как часть ценных бумаг «Яндекса» принадлежит администраторам программы долгосрочной мотивации. По закону такие акции не дают права голоса и не учитываются при подсчете.
Утраченные Калиным голоса и акции получили в совместное распоряжение Ольга Буланцева и Андрей Мордавченков, которым принадлежит по 26% АО «Созидание». Через цепочку дочерних компаний это АО контролирует ООО «Альтернативные инвестиции» и ООО «АС аудит». Уже эти компании владеют «ТКБ инвестмент партнерс» и УК «Прогрессивные инвестиционные идеи».
13 ноября «Яндекс» разместил для долгосрочной программы мотивации 11 млн акций, что составляет около 2,8% уставного капитала компании. В компании уточнили, что сотрудники будут получать бумаги не сразу после выпуска, а по мере исполнения опционов. До передачи работникам акции не дают права голоса и не участвуют в распределении дивидендов.
Выручка МКПАО «Яндекс» в III квартале выросла на 12% до 411 млрд руб., за девять месяцев 2026 г. – на 16% до 1,17 трлн руб. Скорректированная EBITDA за квартал также выросла на 12% до 88 млрд руб., рентабельность по показателю составила 21,4% (+0,1 п. п. год к году). EBITDA за девять месяцев увеличилась на 30% до 250 млрд руб.