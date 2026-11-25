Выручка МКПАО «Яндекс» в III квартале выросла на 12% до 411 млрд руб., за девять месяцев 2026 г. – на 16% до 1,17 трлн руб. Скорректированная EBITDA за квартал также выросла на 12% до 88 млрд руб., рентабельность по показателю составила 21,4% (+0,1 п. п. год к году). EBITDA за девять месяцев увеличилась на 30% до 250 млрд руб.