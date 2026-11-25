Серебро к этому моменту подешевело до $39,91 за унцию, снизившись в цене на 2,12%. На минимуме оно стоило $39,1 за унцию. Платина стала дешевле на 1,38%, до $1240,65 за унцию. В 14:45 мск цена на нее упала до $1224,35 за унцию и достигла минимального значения за день.