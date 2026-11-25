Цена на золото в моменте опустилась ниже $3500 за унцию
Декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex в моменте подешевел до $3484 за тройскую унцию. Последний раз такая цена драгметалла наблюдалась в августе 2025 г.
По состоянию на 15:30 мск контракт на золото торгуется по $3523,5 за унцию, что на 1,08% меньше значения предыдущего торгового дня.
Серебро к этому моменту подешевело до $39,91 за унцию, снизившись в цене на 2,12%. На минимуме оно стоило $39,1 за унцию. Платина стала дешевле на 1,38%, до $1240,65 за унцию. В 14:45 мск цена на нее упала до $1224,35 за унцию и достигла минимального значения за день.
Драгоценные металлы дешевеют на фоне того, как представители ФРС США обсуждают возможное дальнейшее повышение процентных ставок. Следующее заседание ФРС пройдет 8–9 декабря 2026 г. В сентябре американский ЦБ повысил диапазон ключевой процентной ставки до 3,75%–4%, в октябре – сохранил его без изменений.