Чистая прибыль «Озон фармацевтики» выросла на 52% за девять месяцев
Чистая прибыль ПАО «Озон фармацевтика» за девять месяцев по МСФО составила 5,2 млрд руб., что на 52% больше результата за аналогичный период прошлого года. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.
Выручка за январь – сентябрь выросла на 6% год к году, до 22,8 млрд руб. Динамика обусловлена высокой базой прошлого года, низким спросом на сезонные лекарства и стремлением контрагентов оптимизировать товарные запасы, отметили в компании. Скорректированная EBITDA увеличилась на 19% до 9,2 млрд руб., рентабельность по показателю – на 4,1 п. п. до 40,2%.
Капитальные затраты «Озон фармацевтики» выросли на 20% и достигли 3,6 млрд руб. Чистый долг стал ниже на 26% и на 30 сентября составил 6,8 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 0,5х, с учетом безрегрессного факторинга – до 0,8x.
Компания прогнозирует, что по итогам года рост EBITDA составит 10–15%, капитальные вложения будут в диапазоне от 5,5 до 6,5 млрд руб., а соотношение чистого долга к EBITDA будет по-прежнему ниже 1х.
31 августа компания получила гослицензию для четвертой производственной площадки «Озон медика». «Озон медика» построен на средства инвесторов, привлеченных в ходе IPO и SPO. Общий объем инвестиций оценивается в 6 млрд руб. Старт выпуска продукции в коммерческих целях намечен на 2027 г.