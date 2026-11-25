Выручка за январь – сентябрь выросла на 6% год к году, до 22,8 млрд руб. Динамика обусловлена высокой базой прошлого года, низким спросом на сезонные лекарства и стремлением контрагентов оптимизировать товарные запасы, отметили в компании. Скорректированная EBITDA увеличилась на 19% до 9,2 млрд руб., рентабельность по показателю – на 4,1 п. п. до 40,2%.