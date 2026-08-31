«Озон фармацевтика» получила гослицензию для производства «Озон медика»
«Озон фармацевтика» получила государственную лицензию для четвертой производственной площадки «Озон медика». Об этом сообщается на сайте компании.
Новый завод специализируется на разработке и выпуске препаратов против онкологических и системных аутоиммунных заболеваний. «Озон медика» построен на средства инвесторов, привлеченных в ходе IPO и SPO. Общий объем инвестиций оценивается в 6 млрд руб.
По мере выхода на полные мощности годовой объем выпуска достигнет 10 млн упаковок различных лекарственных средств. Старт выпуска продукции в коммерческих целях намечен на 2027 г.
Чистая прибыль ПАО «Озон фармацевтика» за первое полугодие по МСФО составила 3,2 млрд руб., что на 90% больше год к году. Выручка увеличилась на 12% до 14,8 млрд руб. При этом сохранены опережающие темпы роста продаж конечным потребителям, отметили в компании. Скорректированная EBITDA выросла на 33% год к году – до 5,8 млрд руб., а рентабельность – до 39%.
«Озон фармацевтика» за первое полугодие нарастила розничные продажи на 14% в денежном эквиваленте по отраслевому отчету год к году при росте рынка на 12%. Розничные продажи на рынке лекарств выросли с 890 млрд до 995 млрд руб. Рынок в упаковках за первое полугодие снизился на 2% – с 2,53 млрд до 2,48 млрд уп. Розничные продажи стали ниже на 3% – с 2,22 млрд до 2,15 млрд уп.