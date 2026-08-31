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«Озон фармацевтика» получила гослицензию для производства «Озон медика»

Ведомости

«Озон фармацевтика» получила государственную лицензию для четвертой производственной площадки «Озон медика». Об этом сообщается на сайте компании.

Новый завод специализируется на разработке и выпуске препаратов против онкологических и системных аутоиммунных заболеваний. «Озон медика» построен на средства инвесторов, привлеченных в ходе IPO и SPO. Общий объем инвестиций оценивается в 6 млрд руб.

По мере выхода на полные мощности годовой объем выпуска достигнет 10 млн упаковок различных лекарственных средств. Старт выпуска продукции в коммерческих целях намечен на 2027 г. 

Чистая прибыль ПАО «Озон фармацевтика» за первое полугодие по МСФО составила 3,2 млрд руб., что на 90% больше год к году. Выручка увеличилась на 12% до 14,8 млрд руб. При этом сохранены опережающие темпы роста продаж конечным потребителям, отметили в компании. Скорректированная EBITDA выросла на 33% год к году – до 5,8 млрд руб., а рентабельность – до 39%.

«Озон фармацевтика» за первое полугодие нарастила розничные продажи на 14% в денежном эквиваленте по отраслевому отчету год к году при росте рынка на 12%. Розничные продажи на рынке лекарств выросли с 890 млрд до 995 млрд руб. Рынок в упаковках за первое полугодие снизился на 2% – с 2,53 млрд до 2,48 млрд уп. Розничные продажи стали ниже на 3% – с 2,22 млрд до 2,15 млрд уп.

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