«Озон фармацевтика» получила гослицензию для производства «Озон медика»

«Озон фармацевтика» за первое полугодие нарастила розничные продажи на 14% в денежном эквиваленте по отраслевому отчету год к году при росте рынка на 12%. Розничные продажи на рынке лекарств выросли с 890 млрд до 995 млрд руб. Рынок в упаковках за первое полугодие снизился на 2% – с 2,53 млрд до 2,48 млрд уп. Розничные продажи стали ниже на 3% – с 2,22 млрд до 2,15 млрд уп.