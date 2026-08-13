«Озон фармацевтика» в первом полугодии нарастила розничные продажи на 14%
«Озон фармацевтика» за первое полугодие нарастила розничные продажи на 14% в денежном эквиваленте по отраслевому отчету год к году при росте рынка на 12%. Об этом сообщила компания на сайте.
Рынок лекарственных препаратов, по данным компании, вырос с 1,38 трлн до 1,55 трлн руб. Какую долю рынка занимает «Озон фармацевтика», компания не раскрывает. Розничные продажи на рынке лекарств выросли с 890 млрд до 995 млрд руб.
При этом рынок в упаковках за первое полугодие снизился на 2% – с 2,53 млрд до 2,48 млрд уп. Розничные продажи стали ниже на 3% – с 2,22 млрд до 2,15 млрд уп. При этом в штуках (минимальных единицах потребления) аптечный рынок вырос на 0,4% – устойчивый тренд на «укрупнение» пачек. «Озон фармацевтика» также сократила розничные продажи за отчетный период на 3%.
В компании отметили, что в первом полугодии оборот e-commerce на аптечном рынке вырос на 20% год к году, а его доля достигла 17,2% против 16,0% годом ранее. Доля онлайн-продаж в категории лекарственных препаратов увеличилась до 16,0% с 14,6% в начале года. Госзакупки также выросли – они прибавили 8% год к году в натуральном выражении и 13% в денежном.
Чистая прибыль «Озон фармацевтики» увеличилась на 30% в I квартале 2026 г. в сравнении с тем же периодом 2025 г. Показатель достиг 1,3 млрд руб. Выручка по итогам первых трех месяцев 2026 г. выросла до 7 млрд руб. (+2% по сравнению с 2025 г.). Скорректированная EBITDA достигла 2,5 млрд руб. (+0,4%) с рентабельностью в 36%. В отчете компания также подтвердила прогноз по росту выручки на 2026 г. на 15–25% год к году.