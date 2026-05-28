«Озон фармацевтика» нарастила чистую прибыль на 30% в I квартале
Чистая прибыль «Озон фармацевтики» увеличилась на 30% в I квартале 2026 г. в сравнении с тем же периодом 2025 г. Показатель достиг 1,3 млрд руб., следует из отчетности компании.
Выручка по итогам первых трех месяцев 2026 г. выросла до 7 млрд руб. (+2% по сравнению с 2025 г.). Скорректированная EBITDA достигла 2,5 млрд руб. (+0,4%) с рентабельностью в 36%. В отчете компания также подтвердила прогноз по росту выручки на 2026 г. на 15–25% год к году.
По данным «Озон фармацевтики», чистый оборотный капитал сократился на 11% до 19,2 млрд руб. Компания подчеркнула, что это произошло преимущественно за счет сезонного снижения дебиторской задолженности. Свободный денежный поток (FCF) составил 2,1 млрд руб.
26 мая акционеры ПАО «Озон фармацевтика» одобрили выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 0,27 руб. на одну обыкновенную акцию. Общий объем дивидендных выплат составит 315,3 млн руб. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 3 июня 2026 г. 15 апреля такой же размер выплат рекомендовал совет директоров компании.
В 2025 г. чистая прибыль «Озон фармацевтики» по РСБУ выросла на 7% в сравнении с результатом 2024 г. Показатель достиг 2,3 млрд руб. Выручка также увеличилась на 17% (3,4 млрд руб.).