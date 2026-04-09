Чистая прибыль «Озон фармацевтики» по РСБУ в 2025 году выросла на 7%

Чистая прибыль ПАО «Озон фармацевтика» по РСБУ по итогам 2025 г. увеличилась на 7% по сравнению с предыдущим годом и достигла 2,3 млрд руб.

Выручка компании в прошлом году выросла на 17% в годовом выражении и составила 3,4 млрд руб.

3 марта «Озон фармацевтика» сообщила об увеличении продаж лекарственных препаратов в натуральном выражении на 6% за 2025 г. Группа выпустила на рынок 339,5 млн упаковок лекарств. Прирост фармацевтического рынка в натуральном выражении составил 3%.

Объем поставок компании в государственный сегмент возрос на 15% и достиг 108,2 млн упаковок. Существенную долю в структуре отгрузок формируют препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Объем отгрузок в розничный канал за год продемонстрировал рост на 2% до 231,2 млн упаковок.

17 февраля «Озон фармацевтика» объявила, что ее продажи в розничном сегменте в 2025 г. увеличились на 24–38% и в два-три раза быстрее рынка в денежном выражении. В прошлом году на розничном рынке среди топ-10 производителей России группа лидировала по темпам роста в денежном и натуральном выражениях.

