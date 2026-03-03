«Озон фармацевтика» увеличила продажи препаратов на 6% в 2025 году

17 февраля «Озон фармацевтика» сообщила, что продажи группы в розничном сегменте в 2025 г. увеличились на 24–38% относительно года ранее и в два-три раза быстрее рынка в денежном выражении. В прошлом году на розничном рынке среди топ-10 производителей России группа лидировала по темпам роста в денежном и натуральном выражениях. По данным AlphaRM, она вошла в 10 самых быстрорастущих компаний в онлайн-сегменте, показав прирост на 36% за год.