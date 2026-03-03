«Озон фармацевтика» увеличила продажи препаратов на 6% в 2025 году
«Озон фармацевтика» увеличила продажи лекарственных препаратов в натуральном выражении на 6% по результатам 2025 г. В прошлом году компания выпустила на рынок 339,5 млн упаковок лекарств.
Прирост фармацевтического рынка в натуральном выражении составил 3%. Объем поставок группы в государственный сегмент вырос на 15% и достиг 108,2 млн упаковок. Значительную долю в структуре таких отгрузок формируют препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Объем отгрузок в розничный канал за 2025 г. увеличился на 2% и составил 231,2 млн упаковок.
По оценкам отраслевых агентств, в прошлом году объем фармацевтического рынка России превысил 5 млрд упаковок лекарств. Согласно данным DSM Group, в 2025 г. «Озон фармацевтика» заняла второе место среди производителей по объему продаж в натуральном выражении на розничном рынке и стала лидером среди производителей по объему поставок упаковок лекарств в госсегменте.
Компания ежегодно регистрирует 30–40 новых препаратов. На конец прошлого года в портфеле ее регистрационных удостоверений были 565 позиций. В перспективном портфеле группы на разных стадиях разработки и регистрации 289 препаратов, из которых 67 находятся на ключевых стадиях от клинических исследований до утверждения в Минздраве России.
17 февраля «Озон фармацевтика» сообщила, что продажи группы в розничном сегменте в 2025 г. увеличились на 24–38% относительно года ранее и в два-три раза быстрее рынка в денежном выражении. В прошлом году на розничном рынке среди топ-10 производителей России группа лидировала по темпам роста в денежном и натуральном выражениях. По данным AlphaRM, она вошла в 10 самых быстрорастущих компаний в онлайн-сегменте, показав прирост на 36% за год.