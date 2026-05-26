Акционеры «Озон фармацевтики» одобрили дивиденды в 0,27 рубля на акцию
Акционеры ПАО «Озон фармацевтика» одобрили выплату дивидендов по итогам 2025 г. в размере 0,27 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении на сайте раскрытия информации.
Общий объем дивидендных выплат составит 315,3 млн руб. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 3 июня 2026 г.
15 апреля сообщалось, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в таком же размере.
9 апреля компания также публиковала финансовые результаты по РСБУ за 2025 г. Чистая прибыль «Озон фармацевтики» выросла на 7% по сравнению с 2024 г. и достигла 2,3 млрд руб. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 17% и составила 3,4 млрд руб.
3 марта компания сообщала, что по итогам 2025 г. продажи лекарственных препаратов в натуральном выражении выросли на 6%. За год группа выпустила 339,5 млн упаковок лекарств. Отмечалось, что значительную долю в структуре таких отгрузок формировали препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.