Чистая прибыль «Озон фармацевтики» за первое полугодие по МСФО выросла на 90%
Чистая прибыль ПАО «Озон фармацевтика» за первое полугодие по МСФО составила 3,2 млрд руб., что на 90% больше год к году. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.
Выручка увеличилась на 12% до 14,8 млрд руб. При этом сохранены опережающие темпы роста продаж конечным потребителям, отметили в компании. Скорректированная EBITDA выросла на 33% год к году – до 5,8 млрд руб., а рентабельность – до 39%.
Чистый оборотный капитал (ЧОК) снизился на 17% до 17,9 млрд руб. с начала года, преимущественно за счет снижения дебиторской задолженности. Свободный денежный поток составил 4,5 млрд руб. Объем капитальных вложений увеличился на 17% год к году до 2,3 млрд руб., он направлен на реализацию стратегии роста.
«Озон фармацевтика» за первое полугодие нарастила розничные продажи на 14% в денежном эквиваленте по отраслевому отчету год к году при росте рынка на 12%. Розничные продажи на рынке лекарств выросли с 890 млрд до 995 млрд руб. Рынок в упаковках за первое полугодие снизился на 2% – с 2,53 млрд до 2,48 млрд уп. Розничные продажи стали ниже на 3% – с 2,22 млрд до 2,15 млрд уп. При этом в штуках (минимальных единицах потребления) аптечный рынок вырос на 0,4% – устойчивый тренд на «укрупнение» пачек. «Озон фармацевтика» также сократила розничные продажи за отчетный период на 3%.
Чистая прибыль «Озон фармацевтики» увеличилась на 30% в I квартале 2026 г. в сравнении с тем же периодом 2025 г. Показатель достиг 1,3 млрд руб. Выручка по итогам первых трех месяцев 2026 г. выросла до 7 млрд руб. (+2% по сравнению с 2025 г.). Скорректированная EBITDA достигла 2,5 млрд руб. (+0,4%) с рентабельностью в 36%. В отчете компания также подтвердила прогноз по росту выручки в 2026 г. на 15–25% год к году.