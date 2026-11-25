Цена на серебро опустилась ниже $40 за тройскую унцию
Цена серебра на бирже Comex опустилась ниже $40 за тройскую унцию впервые с августа 2025 г. Драгметаллы дешевеют из-за ожиданий ужесточения политики ФРС США.
По состоянию на 11:55 мск декабрьский фьючерс на серебро торгуются по $40,15 за унцию. Разница с предыдущим днем составила 1,55%. На минимуме контракт стоил $39,84 за унцию.
Золото к этому времени подешевело на 0,85% до $3531,6 за унцию. Платина упала в цене на 1,33% и стала стоить $1240,5 за унцию.
Следующее заседание ФРС США по процентной ставке пройдет 8–9 декабря 2026 г. В сентябре американский ЦБ повысил диапазон ключевой процентной ставки до 3,75%–4%, в октябре – сохранил его без изменений.