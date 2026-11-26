Цена Brent выросла до $96,21 за баррель
Нефть марки Brent подорожала до $96,21 за барр. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Январский фьючерс на нефть торгуется по $96,21 за барр. (+1,69%) по состоянию на 18:50 мск.
При этом январский фьючерс на нефть марки WTI подорожал на 1,54% до $84,97 за барр. (26 ноября основные торги не проводятся, так как в США в связи с Днем благодарения закрыты биржи).
Котировки на нефть растут из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.
Утром 26 ноября «Ведомости» писали, что февральский фьючерс на Brent подорожал на 1,4% до $90,6 за баррель, а январский WTI – на 1,6% до $83,4. Это поддержало нефтегазовый сектор и весь рынок, несмотря на падение Brent ниже $87 ранее в течение дня.
23 ноября цена нефти Brent опустилась до $86,96 за барр. впервые с 26 августа. Цены упали на фоне заявлений президента СЩА Дональда Трампа о возобновлении ударов по Ирану в следующем году. Эти комментарии фактически продлевают время на поиск дипломатического решения для двух стран.