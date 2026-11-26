Утром 26 ноября «Ведомости» писали, что февральский фьючерс на Brent подорожал на 1,4% до $90,6 за баррель, а январский WTI – на 1,6% до $83,4. Это поддержало нефтегазовый сектор и весь рынок, несмотря на падение Brent ниже $87 ранее в течение дня.