В январе 2026 г. Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли АФК «Система» в производителе микроэлектроники ГК «Элемент». Доля оценивалась примерно в 24 млрд руб., вся компания – более чем в 50 млрд руб. В июне корпорация раскрыла детали pre-IPO «Медси» и Cosmos Hotel Group, после чего планировала активизировать подготовку обеих компаний к выходу на биржу. В том же месяце АФК «Система» заключила структурную сделку с инвесторами более чем на 300 млрд руб. для погашения банковского долга и снижения долговой нагрузки.