Выручка АФК «Система» за девять месяцев выросла на 5,9%
Консолидированная выручка АФК «Система» за январь – сентябрь 2026 г. увеличилась на 5,9% год к году и достигла 1,01 трлн руб., сообщила корпорация. Лидерами роста в III квартале стали медицинский, фармацевтический и телеком-активы.
Скорректированная OIBDA за девять месяцев выросла на 12,7% до 311,6 млрд руб. Драйверами показателя в III квартале стали медицинский, гостиничный и телеком-сегменты. Совокупные активы группы на 30 сентября составили 3 трлн руб., капитальные затраты в III квартале – 59,6 млрд руб.. Чистый долг корпоративного центра сократился на 26,1% к концу июня и составил 244,3 млрд руб.
В январе 2026 г. Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли АФК «Система» в производителе микроэлектроники ГК «Элемент». Доля оценивалась примерно в 24 млрд руб., вся компания – более чем в 50 млрд руб. В июне корпорация раскрыла детали pre-IPO «Медси» и Cosmos Hotel Group, после чего планировала активизировать подготовку обеих компаний к выходу на биржу. В том же месяце АФК «Система» заключила структурную сделку с инвесторами более чем на 300 млрд руб. для погашения банковского долга и снижения долговой нагрузки.