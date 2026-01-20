Сбербанк приобрел долю АФК «Система» в «Элементе»

После завершения сделки все производственные активы «Элемента» перейдут под управление одной из дочерних компаний Сбербанка, на базе которой в будущем планируется консолидировать другие компании отрасли. Среди наиболее вероятных приобретений источники назвали «НМ-Тех» и еще ряд разработчиков и производителей микроэлектроники. Собеседник издания заявил, что с учетом сроков и задач государства по созданию гиганта в микроэлектронике о новых покупках может быть объявлено в ближайшие несколько месяцев.