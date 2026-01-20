Сбербанк приобрел долю АФК «Система» в «Элементе»
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли АФК «Система» в разработчике и производителе микроэлектроники ГК «Элемент». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Закрытие прошло перед Новым годом с оговорками, которые должны быть устранены до конца января. Собеседник газеты, знакомый с деталями сделки, рассказал, что доля АФК «Система» в «Элементе» оценивается примерно в 24 млрд руб., вся компания – более чем в 50 млрд руб. Финансовой организации перейдут практически все активы, входящие в группу, кроме «Корпорации роботов». Последняя остается под контролем АФК «Система».
После завершения сделки все производственные активы «Элемента» перейдут под управление одной из дочерних компаний Сбербанка, на базе которой в будущем планируется консолидировать другие компании отрасли. Среди наиболее вероятных приобретений источники назвали «НМ-Тех» и еще ряд разработчиков и производителей микроэлектроники. Собеседник издания заявил, что с учетом сроков и задач государства по созданию гиганта в микроэлектронике о новых покупках может быть объявлено в ближайшие несколько месяцев.
По словам источников, перевод предприятий разработчика под управление банка планируется завершить в течение следующих двух-трех месяцев. ПАО «Элемент» будет расформировано, а функции управляющей компании перейдут к структуре Сбербанка.
В сентябре 2025 г. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что бумаги «Элемента» могут быть сняты с биржи, если Сбербанк купит актив. Если сделка состоится, возможен вариант делистинга группы.
«Элемент» – крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Предприятия группы занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, радиоэлектронной аппаратуры.