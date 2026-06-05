АФК «Система» раскрыла детали pre-IPO «Медси» и Cosmos Hotel Group
АФК «Система» раскрыла детали сделок pre-IPO для компаний «Медси» и Cosmos Hotel Group. После их завершения корпорация планирует активизировать подготовку обеих компаний к выходу на биржу, сообщил РБК на полях ПМЭФа президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.
По его словам, в случае с «Медси» покупателем выступит консорциум из трех инвесторов. В случае с Cosmos Hotel Group будет один инвестор, который купит миноритарный пакет с возможностью в течение двух лет увеличить свою долю.
Ситдеков отметил, что после закрытия сделок компания намерена перейти к активной подготовке возможных IPO обеих структур. По его словам, «Медси» и Cosmos Hotel Group уже несколько лет ведут работу в этом направлении и готовы к размещению.
Но пока точных сроков нет. Корпорация рассматривает как осеннее, так и весеннее окно для размещения, однако окончательное решение будет приниматься исходя из условий на рынке.
«Будем смотреть, что нам сможет предложить рынок к тому моменту», – пояснил Ситдеков.
16 апреля основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков заявлял, что IPO Cosmos Hotel Group и «Медси» запланированы на 2026 г. Он также отмечал, что претендентами для выхода на биржу могут быть и другие участники портфеля корпорации.