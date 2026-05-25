Совет директоров АФК «Система» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров АФК «Система» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом сообщается на портале раскрытия правовой информации.
В сообщении говорится, что рекомендация связана с текущей денежно-кредитной политикой, а также задачей по снижению долговой нагрузки компании.
Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматривать дивидендный вопрос, состоится 26 июня.
Консолидированная выручка АФК «Система» по МСФО за 2025 г. выросла на 8,3%, превысив 1,33 трлн руб. Совокупные активы группы выросли на 3,6% до 2,9 трлн руб. к концу 2025 г. Больше всего выросли медицинский, гостиничный и девелоперский активы.