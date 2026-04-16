Выручка АФК «Система» по МСФО выросла на 8,3%

Чистая прибыль АФК «Система» по РСБУ составила 14 млрд руб. по итогам 2025 г. Годом ранее компания фиксировала убыток. По итогам 2024 г. чистый убыток составлял 58,2 млрд руб. Выручка в 2025 г. выросла на 11,8% и достигла 36,6 млрд руб.