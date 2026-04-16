Выручка АФК «Система» по МСФО выросла на 8,3%

Ведомости

Консолидированная выручка АФК «Система» по МСФО за 2025 г. выросла на 8,3%, превысив 1,33 трлн руб. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Совокупные активы группы выросли на 3,6% до 2,9 трлн руб. к концу 2025 г. Больше всего выросли медицинский, гостиничный и девелоперский активы.

Скорректированная OIBDA группы за прошлый год выросла на 15,1% и достигла 378,2 млрд руб. Драйверами выступили медицинский, девелоперский и телеком активы. Капитальные затраты составили 166,8 млрд руб.

Чистая прибыль АФК «Система» по РСБУ составила 14 млрд руб. по итогам 2025 г. Годом ранее компания фиксировала убыток. По итогам 2024 г. чистый убыток составлял 58,2 млрд руб. Выручка в 2025 г. выросла на 11,8% и достигла 36,6 млрд руб.

