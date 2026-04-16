Инвестиции

Евтушенков: IPO Cosmos Hotel Group и «Медси» планируется в 2026 году

Ведомости

Проведение первичного публичного размещения (IPO) акций сети отелей Cosmos Hotel Group и сети клиник «Медси», входящих в АФК «Система», планируется в 2026 г. Об этом заявил основатель корпорации Владимир Евтушенков в ходе Биржевого форума Мосбиржи.

Он указал, что Cosmos Hotel Group является самой большой отельной сетью в России и динамично развивается.

Летом 2024 г. Евтушенков объявил о планах «Медси» выйти на IPO. Тогда он говорил, что компания уже полностью готова к выходу на биржу, поэтому не исключено, что это будет именно она. Решение о размещении планировалось принять с учетом ситуации на рынке.

Основатель АФК «Система» также сообщал, что другие компании, которые называли в числе возможных претендентов для вывода на биржу, тоже готовы к размещению. Среди них «Биннофарм», агрохолдинг «Степь» и Cosmos Hotel Group. По его словам, потенциально претендентами для выхода на IPO могут быть и другие участники портфеля корпорации, например «МТС Travel» и «Центр искусственного интеллекта».

«Медси» – крупная сеть частных клиник в России. Группа включает 138 клиник, из них 64 расположены в Москве и области.

Cosmos Hotel Group – сеть из 46 отелей в 28 городах. В управлении группы находятся 11 000 номеров.

