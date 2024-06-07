Акции АФК «Системы» взлетели на 6,5% на фоне заявления о возможном IPO «Медси»

О планах по выводу на IPO еще одной компании, принадлежащей АФК «Системе», Евтушенко сообщил на полях ПМЭФ – 2024 телеканалу РБК. Он отметил, что «Медси» уже полностью готова к выходу на биржу, поэтому не исключено, что это будет именно она. АФК «Система» примет решение с учетом ситуации на рынке, добавил Евтушенко. Он отметил, что у корпорации нет задачи провести IPO еще одной «дочки» любой ценой.