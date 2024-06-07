Акции АФК «Системы» взлетели на 6,5% на фоне заявления о возможном IPO «Медси»
Котировки АФК «Системы» подскочили на 6,5% на фоне заявления основателя корпорации Владимира Евтушенко о возможном выводе на первичное публичное размещение акций (IPO) группы компаний «Медси». Стоимость акций АФК «Системы» росла до дневного максимума в 27 руб.
К 16:17 мск цена скорректировалась до 26,155 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня она увеличилась на 3,2%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 1% до 3223,2 пункта, финансовый индекс – на 2% до 10 849,8 п. С начала года бенчмарки прибавили 4 и 9% соответственно, котировки АФК «Системы» – 62,8%.
О планах по выводу на IPO еще одной компании, принадлежащей АФК «Системе», Евтушенко сообщил на полях ПМЭФ – 2024 телеканалу РБК. Он отметил, что «Медси» уже полностью готова к выходу на биржу, поэтому не исключено, что это будет именно она. АФК «Система» примет решение с учетом ситуации на рынке, добавил Евтушенко. Он отметил, что у корпорации нет задачи провести IPO еще одной «дочки» любой ценой.
По словам Евтушенко, другие компании, которые ранее называли в числе возможных претендентов для вывода на биржу, тоже уже готовы к размещению. Это «Биннофарм», агрохолдинг «Степь» и Cosmos Hotel Group. Потенциально, претендентами для выхода на IPO могут быть и другие участники портфеля АФК «Системы», добавил бизнесмен. В качестве примера он назвал «МТС Travel» и «Центр искусственного интеллекта».
Сети частных клиник «Медси» принадлежит 146 медучреждений по всей стране, из них 65 расположены в Москве и Московской области. Выручка «Медси» в 2023 г. составила 41,7 млрд руб. – на 16% выше г/г. Чистая прибыль за год сократилась на 3,2% до 1,23 млрд руб.
Доля АФК «Системы» в акционерном капитале «Медси» составляет 95,5%. В 2024 г. АФК «Система» вывела на IPO уже две компании – ГК «Элемент» и МТС-банк.