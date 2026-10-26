«Русолово» отчиталось о рекордных объемах производства олова в концентрате
За девять месяцев ПАО «Русолово» произвело рекордный объем олова в концентрате – 3121 т, что на 20% больше год к году. Производство меди в концентрате тоже выросло на 20% и составило 2074 т. Операционные результаты опубликованы на сайте компании.
Содержание попутного серебра в медном концентрате выросло на 92% год к году, до 2,3 т. Рекордная динамика возможна благодаря модернизации производственных комплексов «Солнечный» и «Правоурмийский», а также включению в работу дополнительных флотомашин, что позволило повысить извлечение металлов в готовую продукцию.
Объем добычи руды за отчетный период сократился на 11% год к году, до 829 000 т. Переработка руды (с учетом предварительного обогащения на установке РАС-сепарации) сократилась на 5% до 844 000 т.
ПАО «Русолово» производит в концентратах олово, вольфрам, медь и серебро. Предприятия расположены в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе.