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Главная / Инвестиции /

«Русолово» отчиталось о рекордных объемах производства олова в концентрате

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

За девять месяцев ПАО «Русолово» произвело рекордный объем олова в концентрате – 3121 т, что на 20% больше год к году. Производство меди в концентрате тоже выросло на 20% и составило 2074 т. Операционные результаты опубликованы на сайте компании.

Содержание попутного серебра в медном концентрате выросло на 92% год к году, до 2,3 т. Рекордная динамика возможна благодаря модернизации производственных комплексов «Солнечный» и «Правоурмийский», а также включению в работу дополнительных флотомашин, что позволило повысить извлечение металлов в готовую продукцию.

Объем добычи руды за отчетный период сократился на 11% год к году, до 829 000 т. Переработка руды (с учетом предварительного обогащения на установке РАС-сепарации) сократилась на 5% до 844 000 т.

ПАО «Русолово» производит в концентратах олово, вольфрам, медь и серебро. Предприятия расположены в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе.

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