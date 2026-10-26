Итоги торгов на Мосбирже 26 октября

Инвесторы реагируют прежде всего на геополитические сигналы: в зарубежных СМИ появились данные о том, что Россия и США следом за дизельной сделкой могут заключить газовую, отмечает Смирнов. Также участники торгов держат в уме предстоящие в ноябре переговоры в формате Россия – США – Украина и встречу российского, американского и китайского лидеров на саммите АТЭС, добавил он.