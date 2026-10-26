Итоги торгов на Мосбирже 26 октября

Итоги торгов на Мосбирже 26 октябряИнвесторы реагируют прежде всего на геополитические сигналы
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 26 октября, увеличился на 0,89% до 2491,29 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 0,95% и составил 975,03 пункта.
Лидерами роста стали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+4,99%), бумаги «Совкомфлота» (+3,83%), «Циана» (+3,12%), «Полюса» (+2,75%) и En+ Group (+2,67%). В аутсайдерах оказались бумаги ЮГК (-1,94%), «Фосагро» (-1,8%), «Газпрома» (-0,19%) и «Роснефти» (-0,01%).
Курс юаня на Московской бирже вырос на 0,2% (+2 коп.) до 12,08 руб. Курс доллара США Банк России установил на отметке 80,49 руб. (-5 коп.). Официальный курс евро составил 90,09 руб. (-15 коп.). Цена январского фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 0,7% до $111,4/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 0,7% до $102,8/барр.
Индекс Мосбиржи в понедельник торговался в плюсе, подбираясь к 2500 пунктам, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Рынок быстро отыграл монетарную паузу (заседание Банка России прошло без сюрпризов), цены на нефть спустились от пятимесячных вершин, но остаются относительно высокими, а рубль приостановил укрепление, указывает он.
Инвесторы реагируют прежде всего на геополитические сигналы: в зарубежных СМИ появились данные о том, что Россия и США следом за дизельной сделкой могут заключить газовую, отмечает Смирнов. Также участники торгов держат в уме предстоящие в ноябре переговоры в формате Россия – США – Украина и встречу российского, американского и китайского лидеров на саммите АТЭС, добавил он.
Основные события в индексе Мосбиржи во вторник также развернутся у 2500 пунктов и сохранится повышенная чувствительность к информационному фону, ожидают в БКС. Прогноз компании по курсу юаня на неделю – движение к верхней границе диапазона 12–12,25 руб., по курсу доллара – 80–82 руб.
Перепроданные валюты пошли в отскок, а помимо технического аспекта может сказываться постепенное сокращение предложения иностранных денег, связанное с налоговым периодом, рассуждает Смирнов. Тем не менее импульсы укрепления рубля на неделе еще возможны: высокие цены на нефть и геополитический фон благоволят рублевым активам, также поддержкой нацвалюте можно считать паузу в снижении ключевой ставки, полагает он.
На рынке США сентимент в понедельник поддержали сильные результаты крупных компаний, но дорогая нефть, риск обострения конфликта на Ближнем Востоке, сомнения в окупаемости инвестиций в ИИ и приближение заседания ФРС сдерживают покупки, отмечает Смирнов. Улучшились настроения и на европейских площадках: индекс деловой активности IFO в Германии в октябре вырос до 90,2 пункта, обновив максимум с мая 2023 г., указал он.
Во вторник в Соединенных Штатах выйдут данные по новостройкам за сентябрь и октябрьский индекс доверия потребителей CB. Квартальные отчеты представят Visa, Coca-Cola, HSBC. На российском рынке Henderson проведет день инвестора, совет директоров «Займера» обсудит дивиденды за девять месяцев, а Центробанк опубликует обзор «Денежные агрегаты и кредит экономике».