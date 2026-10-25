Итоги торгов на Мосбирже с 19 по 23 октября

Итоги торгов на Мосбирже с 19 по 23 октябряНеделя прошла в попытках индекса пробиться к 2500 пунктам
Главный бенчмарк российского фондового рынка за неделю с 19 по 23 октября увеличился на 0,77% до 2469,36 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС прибавил 4,62% и составил 965,88 пункта.
Лидерами роста стали бумаги «Интер РАО» (+8,7%), «Газпрома» (+5,1%), Positive Technologies (+4,9%), X5 (+3,9%) и «Новатэка» (+3,8%). В аутсайдерах оказались бумаги «Полюса» (-7,7%), «Ренессанс страхования» (-4,3%), VK (-4%), «Северстали» (-3,1%) и «Яндекса» (-2,8%).
Курс юаня на Московской бирже за пять торговых дней снизился на 3,2% (-40 коп.) до 12,06 руб. Курс доллара США на понедельник Банк России установил на отметке 80,5 руб. (-3,1 руб.) на основе данных на биржевом и внебиржевом рынках. Официальный курс евро составил 90,2 руб. (-3,5 руб.). Цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 6,2% до $116,7/барр. Декабрьский фьючерс на нефть WTI подорожал на 4,3% до $103,3/барр.
На российском рынке акций неделя прошла в попытках индекса Мосбиржи пробиться к 2500 пунктам, рассказывает эксперт по фондовому рынку БКС Андрей Смирнов. Движение котировок вверх подпитывали высокие цены на нефть и улучшение внешнего фона, указывает он. С другой стороны, рубль укреплялся, в ЕС анонсировали еще один пакет антироссийских санкций и дешевели драгоценные металлы и платиноиды, перечисляет эксперт.
В пятницу Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и дал нейтральный сигнал, но повысил прогноз по средней ставке на 2027 г. до 12,5–13,5% с предыдущих 10,5–12,5%, отмечает Смирнов. Сразу после решения регулятора рынок акций сорвался в минус, но очень быстро восстановился: дороговизна нефти и подвижки на внешнем контуре сейчас имеют большее влияние на сентимент, чем монетарный фактор, констатировал эксперт.
Краткосрочно индекс Мосбиржи продолжит двигаться в диапазоне 2400–2500 пунктов, ожидают в БКС. Перспективы возобновления трехсторонних переговоров России, Украины и США в ноябре, а также встречи российского, китайского и американского лидеров на саммите АТЭС будут удерживать инвесторов от серьезной фиксации прибыли, но для прорыва за верхнюю границу прогнозного диапазона одних позитивных ожиданий недостаточно, предупредил Смирнов.
Улучшение внешнего фона вывело из курса рубля часть геополитической премии, к тому же на пике подготовка компаний к уплате налогов, в том числе квартального НДД, а еще, вероятно, увеличился объем поступающей экспортной выручки за счет возросших в сентябре цен на нефть, рассудил эксперт. В пользу национальной валюты можно трактовать и решение ЦБ по ставке, добавил он. Но на новой неделе валюты могут оживиться: технически они уже перепроданы, к тому же закончится налоговый период, а сезонно сильный импорт и увеличенные покупки по бюджетному правилу работают против рубля, указал Смирнов. Его прогноз по курсу юаня – 12,2–12,4 руб., по курсу доллара – 82–83 руб., по курсу евро – 92–93 руб.
На новой неделе финансовые отчетности раскроют Сбербанк, ВТБ, Дом.РФ, «Яндекс», «Юнипро», X5 и др. «Норникель» представит операционные показатели. Henderson проведет день инвестора. В США результатами поделятся Visa, Coca-Cola, Alphabet, Microsoft, Intel, Exxon Mobil и др. ФРС и ЕЦБ на неделе проведут заседания: приоритетный сценарий в обоих случаях – сохранение ставок без изменений, но, как обычно, важен тон комментариев, резюмировал Смирнов.