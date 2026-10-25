Итоги торгов на Мосбирже с 19 по 23 октября

Улучшение внешнего фона вывело из курса рубля часть геополитической премии, к тому же на пике подготовка компаний к уплате налогов, в том числе квартального НДД, а еще, вероятно, увеличился объем поступающей экспортной выручки за счет возросших в сентябре цен на нефть, рассудил эксперт. В пользу национальной валюты можно трактовать и решение ЦБ по ставке, добавил он. Но на новой неделе валюты могут оживиться: технически они уже перепроданы, к тому же закончится налоговый период, а сезонно сильный импорт и увеличенные покупки по бюджетному правилу работают против рубля, указал Смирнов. Его прогноз по курсу юаня – 12,2–12,4 руб., по курсу доллара – 82–83 руб., по курсу евро – 92–93 руб.