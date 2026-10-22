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Российский рынок акций продолжает слабо корректироваться

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 22 октября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,27% и составил 2440,37. Индекс РТС снизился на 0,27% и составил 937,82.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 20,07 млрд руб.

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