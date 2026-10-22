Российский рынок акций продолжает слабо корректироваться
По состоянию на 12:00 мск 22 октября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,27% и составил 2440,37. Индекс РТС снизился на 0,27% и составил 937,82.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Акрон» – 19 010 руб. (+1,39%)
«Татнефть» ао – 621,40 руб. (+1,15%)
Группа «Позитив» – 1147,60 руб. (+1,14%)
«Русснефть» – 92,05 руб. (+1,04%)
«Диасофт» – 1 185 руб. (+0,89%)
В аутсайдерах торгов оказались:
Общий объем торгов составил 20,07 млрд руб.