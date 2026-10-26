Мосбиржа со 2 ноября изменит время старта расчета фандинга по вечным фьючерсам

Время начала расчета фандинга по вечным фьючерсам на фиксинги Мосбиржи иностранных ценных бумаг со 2 ноября сократится на час. Причина заключается в переходе рынка базового актива на зимнее восточное время. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.