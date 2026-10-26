Мосбиржа со 2 ноября изменит время старта расчета фандинга по вечным фьючерсам
Время начала расчета фандинга по вечным фьючерсам на фиксинги Мосбиржи иностранных ценных бумаг со 2 ноября сократится на час. Причина заключается в переходе рынка базового актива на зимнее восточное время. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Речь идет о следующих инструментах: AMDF (Advanced Micro Devices), TSLAF (Tesla), APPF (AppLovin), SNDKF (SanDisk), COHRF (Coherent), NBISF (Nebius), HOODF (Robinhood Markets), AMZNF (Amazon), NFLXF (Netflix), LITEF (Lumentum Holdings), COINF (Coinbase Global, только для квалифицированных инвесторов), CVNAF (Carvana), CRWDF (CrowdStrike Holdings), DASHF (DoorDash), PANWF (Palo Alto Networks), SMCIF (Super Micro Computer), UBERF (Uber Technologies), BSXF (Boston Scientific), CMGF (Chipotle Mexican Grill), LULUF (Lululemon Athletica), SP500F, QQQF.
Расчет фандинга по указанным контрактам будет производиться с 17:30 до 23:00 мск. Сейчас он рассчитывается с 16:30 до 23:00 мск. Изменение времени предусмотрено спецификацией контрактов. По остальным вечным фьючерсам время расчета фандинга не изменяется.
С 22 сентября Мосбиржа начала торги расчетными однодневными фьючерсными контрактами с автопролонгацией на индексы криптовалют биткойна, эфира, соланы, рипла и трона. Инструмент доступен только квалифицированным инвесторам.