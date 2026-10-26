Бизнес паркует деньги в рамках доверительного управления

В портфелях юридических лиц в рамках доверительного управления (ДУ) в УК «Альфа-капитал» на 30 июня 2026 г. преобладали позиции в облигациях, депозитах и расчетных счетах. На эти инструменты приходится более половины всех открытых позиций, говорится в обзоре лаборатории исследований рынка инвестиций «Альфа-капитала», с которым ознакомились «Ведомости». Доля облигаций составляла от 32 до 78% в зависимости от категории компаний, которые в УК ранжировали по размеру выручки (от <0,1 млрд до >5 млрд, также есть группа «прочие»). В денежном выражении доля инструментов денежного рынка (соглашений репо) составляет от 24 до 89% активов.