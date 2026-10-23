Выручка НМТП за девять месяцев снизилась на 13%
Выручка ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) за девять месяцев по РСБУ составила 23,9 млрд руб., что на 12,7% меньше год к году. Отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Валовая прибыль составила 11,78 млрд руб., что почти на 30% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль снизилась всего на 4% – до 34,04 млрд руб.
2 сентября замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что ведомство сохраняет планы продать государственную долю акций НМТП в этом году. По его словам, это будет продажа блоком, не SPO.
НМТП контролирует «Транснефть», по состоянию на III квартал этого года трубопроводной монополии принадлежит 63,08% группы. Еще 20% владеет государство в лице Росимущества.
НМТП – крупнейший портовый оператор в России и головная компания одноименной группы. Группа занимается перевалкой нефти, нефтепродуктов, угля, руды, удобрений и контейнеров. Ее терминалы расположены в Новороссийске (крупнейшем порте России на Черном море), Приморске (Ленинградская область), Балтийске (Калининградская область).