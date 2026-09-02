Минфин сохраняет планы продать госдолю НМТП до конца года
Минфин РФ сохраняет планы продать государственную долю акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) в этом году, заявил «Интерфаксу» на полях ВЭФ-2026 замглавы ведомства Алексей Моисеев.
«Это будет продажа блоком, не SPO», – сказал замминистра.
По словам Моисеева, сейчас проходят оценочные мероприятия. Продажа указана в плане на этот год, заключил он.
«Ведомости» писали, что правительство вернулось к идее продать долю НМТП 26 мая. Государство уже закладывало этот пакет в план приватизации, но на продажу он выставлен так и не был. В 2020 г. упоминание о пакете в НМТП исчезло из программы продажи госимущества.
НМТП контролирует «Транснефть», по состоянию на I квартал этого года трубопроводной монополии принадлежит 63,08% группы. Еще 20% владеет государство в лице Росимущества. Оставшиеся акции, по данным РСБУ компании за I квартал, учитываются в Национальном расчетном депозитарии.
НМТП – крупнейший портовый оператор в России и головная компания одноименной группы. Группа занимается перевалкой нефти, нефтепродуктов, угля, руды, удобрений и контейнеров. Ее терминалы расположены в Новороссийске (крупнейшем порте России на Черном море), Приморске (Ленинградская область), Балтийске (Калининградская область).