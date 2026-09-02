Минфин сохраняет планы продать госдолю НМТП до конца года

«Ведомости» писали, что правительство вернулось к идее продать долю НМТП 26 мая. Государство уже закладывало этот пакет в план приватизации, но на продажу он выставлен так и не был. В 2020 г. упоминание о пакете в НМТП исчезло из программы продажи госимущества.