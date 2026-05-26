Правительство вернулось к идее продажи доли в Новороссийском торговом порту

Правительство вернулось к идее продажи доли в Новороссийском торговом портуСтоимость пакета в НМТП может составить от 31 млрд до 36 млрд рублей
Правительство РФ дополнило прогнозный план приватизации на 2026–2028 гг. пакетом акций «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) в размере 20% (3,85 млрд шт.). Об этом говорится в распоряжении кабмина от 23 мая 2026 г. № 1197-р.
Государство уже закладывало этот пакет в план приватизации, но на продажу он выставлен так и не был. В 2020 г. упоминание о пакете в НМТП исчезло из программы продажи госимущества.
НМТП контролирует «Транснефть», по состоянию на I квартал этого года трубопроводной монополии принадлежит 63,08% группы. Еще 20% владеет государство в лице Росимущества. Оставшиеся акции, по данным РСБУ компании за I квартал, учитываются в Национальном расчетном депозитарии.
Кроме того, у государства есть так называемая «золотая акция» – она позволяет налагать вето на изменение устава, ликвидацию, реорганизацию и крупные сделки, следует из отчета НМТП по МСФО за 2025 г.
НМТП – крупнейший портовый оператор в России и головная компания одноименной группы. Группа занимается перевалкой нефти, нефтепродуктов, угля, руды, удобрений и контейнеров. Ее терминалы расположены в трех портах:
Новороссийске (крупнейшем порте России на Черном море),
Приморске (Ленинградская область),
Балтийске (Калининградская область).
В 2025 г. доля группы в общем грузообороте морских портов РФ достигла 15,5% (137,4 млн т), говорится в ее годовом отчете.
Выручка группы в 2025 г. выросла на 8% до 76,5 млрд руб. говорится в ее консолидированной отчетности по МСФО. EBITDA увеличилась на 12% до 54,1 млрд руб., чистая прибыль – на 7% до 40,6 млрд руб., прибыль на акцию – с 2,02 до 2,16 руб.
Группа строит универсальный перегрузочный комплекс в порту Новороссийска по концессии с государством. Объем инвестиций – 120,7 млрд руб., запуск намечен на 2027 г., говорил гендиректор НМТП Сергей Киреев на ПМЭФ-2025.
Среди ключевых рисков в годовом отчете НМТП называются перегруженность железных дорог, санкции, волатильность курса рубля и ключевой ставки, а также налоговая неопределенность.
Это уже вторая крупная приватизационная инициатива правительства за последние дни. Росимущество 22 мая объявило о поиске организатора для продажи 23,76% акций «Аэрофлота». Обе сделки предусматривают сохранение контрольных пакетов у государства – 50,01% в случае авиакомпании, а в НМТП контроль сохранится через долю «Транснефти» (63,08%) и золотую акцию.
Наиболее вероятный покупатель 20% НМТП – крупный российский профильный инвестор или консорциум компаний, ориентированный на развитие транспортной инфраструктуры, полагает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Приобретение пакета иностранцами в текущих условиях маловероятно, хотя не исключен вариант совместной покупки с российскими компаниями – но как будут распределяться доли, сказать сложно.
Стоимость 20% акций, по оценке Баранова, может составить 31–36 млрд руб. (8,3–9,7 руб. за акцию для этого пакета) при условии обычного аукциона. Если активом заинтересуется стратегический инвестор, цена может приблизиться к верхней границе диапазона или превысить ее из-за дефицита альтернативных портовых активов, продолжает он. Снизиться она может в случае усиления внешнего давления на актив, ограничений на выплату дивидендов или если государство захочет продать пакет быстро, добавляет эксперт.
Формально пакет в НМТП без согласования может купить и иностранный инвестор, говорит юрист Forward Legal Максим Игнатов. Но с 7 июня 2026 г. вступают в силу новые правила (51-ФЗ), которые могут потребовать согласования сделки в любом случае – из-за включения в нее портовой инфраструктуры, которая может быть квалифицирована в качестве критической для государства, объясняет он. Для покупателей из дружественных стран сделка возможна без дополнительных ограничений, для недружественных – почти наверняка потребуется специальное решение президента, что делает ее маловероятной, рассуждает Игнатов.