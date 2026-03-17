Бюджет РФ получил более 100 млрд рублей от продажи госимущества

Бюджет РФ получил более 100 млрд рублей от продажи госимуществаВ казну также поступило более 0,5 трлн рублей дивидендов
Деятельность Росимущества по продаже государственного имущества в 2025 г. обеспечила более 100 млрд руб. доходов. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на коллегии ведомства.
«Более 100 млрд руб. поступило доход от приватизации материального имущества. План по дивидендам тоже перевыполнен, более 0,5 трлн руб. поступило в казну», – сказал Силуанов.
По его словам, в 2026 г. поступления в бюджет от приватизации также ожидаются на уровне не ниже 100 млрд руб.
Глава Росимущества Вадим Яковенко уточнил, что у них в планах на текущий год превысить планку в 100 млрд руб.
12 февраля Яковенко доложил президенту Владимиру Путину, что Росимущество обеспечило поступление в бюджет 638 млрд руб. в 2025 г. За период с 2023 по 2025 г. агентство обеспечило поступление в казну 1,5 трлн руб.
3 февраля «Ведомости» писали, что Минэкономразвития подготовило поправки в ст. 217 ГК РФ, которые закрепляют сроки исковой давности при оспаривании сделок приватизации. В нем отдельно прописали, что по искам об истребовании имущества предлагается установить предельный срок – не более 10 лет со дня выбытия актива из публичной собственности. По истечении этого срока суд должен отказывать в удовлетворении требований государства, регионов и муниципалитетов о возврате приватизированного имущества.