«Ведомости» узнали суть предложений Минэка о сроках давности по деприватизации

Минэкономразвития подготовило проект поправок в ст. 217 Гражданского кодекса (ГК РФ), которые предполагают закрепление срока давности при оспаривании сделок приватизации. В случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации государственного и муниципального имущества действуют сроки исковой давности и правила их исчисления, указанные в ГК (три года с момента выявления нарушения). Об этом говорится в тексте законопроекта (есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили три источника, знакомых с обсуждением). Хотя сейчас ГК срок уже установлен, в законопроекте отдельно прописывается, что по искам об истребовании имущества срок давности не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.