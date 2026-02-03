«Ведомости» узнали суть предложений Минэка о сроках давности по деприватизации

«Ведомости» узнали суть предложений Минэка о сроках давности по деприватизацииБизнес поддержал законопроект Минэка, который будет рассматриваться на Совете по кодификации в конце февраля
Минэкономразвития подготовило проект поправок в ст. 217 Гражданского кодекса (ГК РФ), которые предполагают закрепление срока давности при оспаривании сделок приватизации. В случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации государственного и муниципального имущества действуют сроки исковой давности и правила их исчисления, указанные в ГК (три года с момента выявления нарушения). Об этом говорится в тексте законопроекта (есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердили три источника, знакомых с обсуждением). Хотя сейчас ГК срок уже установлен, в законопроекте отдельно прописывается, что по искам об истребовании имущества срок давности не может превышать 10 лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.
Также в законопроекте указано, что суд отказывает в удовлетворении требования РФ, субъектов РФ и муниципальных образований об истребовании приватизированного имущества, если после выбытия имущества из их владения истекло 10 лет со дня нарушения права.
«Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более 10 лет назад не все процедуры были выполнены в соответствие с законом», – говорится в пояснительной записке (есть у «Ведомостей»). При этом процессы изъятия имущества по «антикоррупционным» и «антиэкстремистским» искам затронуты не будут, уточняют авторы.
В случае принятия закон вступит в силу после опубликования, говорится в тексте.
Отдельно уточняется, что указанные правила применяются:
- к требованиям, сроки предъявления которых возникли со дня вступления в силу закона;
В пояснительной записке указано, что законопроект подготовлен во исполнение поручения президента, данного на ПМЭФ-2025 правительству для защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.
Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства на заседании 27 февраля может рассмотреть указанный законопроект, писали «Ведомости» 3 февраля. Совет предлагает включить рассмотрение поправок в повестку заседания, он отправлен на отзыв в Генпрокуратуру и Верховный суд (ВС), сообщил «Ведомостям» председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.
Законопроект согласован Минфином и Минюстом и внесен в правительство, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Представитель Минфина перенаправил запрос в Минэкономразвития. «Ведомости» отправили запрос в Минюст.
Позиция бизнеса
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в свою очередь поддерживает законопроект Минэкономразвития, говорится в письме главы РСПП Александра Шохина в адрес президента России Владимира Путина (есть у «Ведомостей»). Документ был отправлен 24 декабря 2025 г.
При этом положений законопроекта недостаточно для защиты прав добросовестных приобретателей приватизированного имущества с учетом складывающейся правоприменительной практики, пишет Шохин. Уже сложилась судебная практика, позволяющая не применять при оспаривании приватизации сроки исковой давности на основании того, что оно осуществляется для защиты личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, а также для защиты общественных и государственных интересов, отмечается в письме.
«Указанная практика, по мнению РСПП, не основана на положениях законодательства РФ и создает риски избирательного применения сроков исковой давности при оспаривании приватизации и нарушения стабильности гражданского оборота», – отмечает глава РСПП.
Для минимизации таких рисков бизнес просит дополнить законопроект нормой из постановления Конституционного суда (КС) о том, что наличие доводов «о защите личных неимущественных прав и иных нематериальных благ, прав и свобод граждан, общественных и государственных интересов» не может быть основанием для отказа судом в применении сроков исковой давности.
Шохин просит президента дать поручение обеспечить скорейшее внесение законопроекта в Госдуму, а также его рассмотрение «в возможно короткий срок» Государственно-правовым управлением президента РФ и Советом при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Кроме того, глава РСПП просит дополнить законопроект положением, исключающим возможность неприменения сроков исковой давности при оспаривании приватизации.
Почему это важно
Авторы законопроекта напоминают позицию КС, изложенную в постановлении от 31 октября 2024 г. В нем говорилось, что сроки исковой давности не применяются в случае предъявления требований об изъятии имущества, связанных с несоблюдением чиновниками антикоррупционных запретов и ограничений, предусмотренные гражданским законодательством. При этом такой вывод не распространяется на иски об истребовании имущества в связи с выявленными нарушениями порядка приватизации, пояснил КС.
Несмотря на решение КС, на практике неопределенность по вопросу применения сроков исковой давности при рассмотрении судом таких требований сохраняется, говорится в пояснительной записке. В связи с этим законопроектом предлагается однозначно разрешить данный вопрос.
Авторы предлагают учитывать, что при рассмотрении антикоррупционных исков об изъятии имущества, связанных с несоблюдением публичными должностными лицами (в том числе бывшими) антикоррупционных запретов и ограничений, сроки исковой давности не применяются.
Кроме того, при изъятии имущества у лиц в соответствии с законодательством о противодействии терроризму и экстремизму необходимые основания и процедуры изъятия определяются профильными законами.
Изъятие имущества при несоблюдении законодательных условий осуществления иностранных инвестиций в «стратегические» общества также уже урегулировано отдельным законом («О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны, и безопасности государства»), говорится в записке.
Реалистичны ли поправки
ГК и так содержит общие правила о сроке исковой давности, включая правило о так называемом объективном сроке исковой давности в 10 лет, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. «Законопроект не устанавливает какого-либо специального регулирования сроков давности применительно к спорам по приватизации, а буквально указывает на то, что к таким спорам также применяются общие нормы о сроках исковой давности», – отмечает он. Основной вопрос в том, для чего необходимы поправки, говорит юрист: вероятно правоприменитель неправильно применяет действующие нормы права. Эффективное решение этой проблемы – повышение качества правоприменения, а не переписывание законодательства, говорит Пархоменко.
Срок исковой давности применяется независимо от добросовестности приобретения – он защищает всех, поскольку если суд устанавливает основания для его применения, он может отказать в иске только на этом основании, говорит партнер Orchards Азат Ахметов.
Проект Минэка выглядит идеалистично, считает он. «Особенно первые строки о том, что нормы об исковой давности применяются к искам об оспаривании приватизации, как будто напоминая читателю, что такие сроки вообще есть. Однако и так понятно, что такие сроки должны применяться, это общее правило исковой защиты», – говорит Ахметов. Юрист сомневается, что такие поправки будут приняты. «Проблема срока исковой давности по деприватизационным искам не в плохих нормах, а в их особом применении. Проблему нужно решать на уровне правоприменения и разъяснений ВС РФ», – соглашается Ахметов с предыдущим спикером.
Речь идет не только о субъективных сроках, которые начинают течь со дня, когда истец «узнал или должен был узнать о нарушении права» – от одного до трех лет, но и об объективном сроке, который начинает течь с момента нарушения права – 10 лет (появился в ГК по итогам реформы 2013 г.), поясняет юрист Forward Legal Олесь Груздев. Гибкий подход судов к толкованию этой нормы фактически сделал срок давности неприменимым, если иск исходит от государства, а его результатом является переход актива в государственную собственность, подчеркивает юрист. Это огромная проблема для правопорядка, что снижает качество и без того проблемного российского инвестиционного климата, полагает он.
Значительная доля споров, в которых государство требует передать ему актив, не связана с приватизацией 1990-х годов, связанной с первичной приватизации и залоговыми аукционами, говорит Груздев. «По таким спорам суды отказываются применять сроки исковой давности, ссылаясь на то, что государство действует в интересах неопределенного круга лиц, на который сроки давности не распространяются. Если так, то поправка ничего не изменит. Суды будут просто по другим основаниям изымать активы в государственную собственность», – полагает он.
Согласно переходным положениям, поправки касаются главным образом требований, которые возникнут после вступления их в силу и тех, по которым судебные решения еще не вступили в силу. Это говорит о том, что к тому моменту, когда поправки будут приняты и подписаны президентом, возможно останется не так много активов, к которым они реально будут применены, считает Груздев. Юрист также сомневается, что ВС РФ даст по ним положительное заключение.
Разработанный Минэкономразвития законопроект даст большую определенность, считает глава юридической компании «Архитектура права» Андрей Зуйков. В ГК вносится положение о десятилетнем сроке для подачи исков об истребования приватизированного имущества или оспаривания сделки – с момента нарушения права, а не со дня обнаружения этого нарушения, подчеркивает он. Для бизнеса это будет иметь очень большой положительный эффект, считает юрист: «Это означает, что старые приватизационные риски будут окончательно "обнулены" по истечении 10 лет, что критически важно для рыночной оценки активов и привлечения капитала».