Минэк разработал поправки о сроках давности по делам о приватизации

Мы не в первый раз слышим про инициативы об изменении регулирования сроков исковой давности, напоминает партнер Forward Legal Карим Файзрахманов. «Комментарий ко всем таким инициативам один: в действующем законодательстве нет неясностей или пробелов в вопросе, как считать исковую давность, в том числе по искам Генпрокуратуры. Есть общий трехлетний срок исковой давности, который исчисляется с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав. И есть предельный 10-летний объективный срок, который считается со дня нарушения. Требования Генпрокуратуры не упоминаются в числе тех, на которые не распространяется исковая давность», – считает юрист.