Минэк разработал поправки о сроках давности по делам о приватизации

Минэк разработал поправки о сроках давности по делам о приватизацииЗаконопроект уже внесен на рассмотрение правительства
Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства на своем заседании 27 февраля может рассмотреть законопроект об исчислении сроков давности в делах об оспаривании сделок по приватизации. Об этом «Ведомостям» сказал председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников. Законопроект об исчислении сроков давности подготовлен Минэкономразвития и вносит изменения в Гражданский кодекс (ГК), говорит депутат.
Совет предлагает включить рассмотрение поправок в повестку заседания, он отправлен на отзыв в Генпрокуратуру и Верховный суд (ВС), сообщил Крашенинников. Представитель пресс-службы Минэкономразвития заявил «Ведомостям», что законопроект «об установлении сроков давности и порядка их исчисления при оспаривании сделок о приватизации» был подготовлен по поручению президента, согласован с Минфином и Минюстом и внесен на рассмотрение правительства.
Законопроект согласован внутри правительства, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Белому дому. Он отметил, что сейчас речь идет о поправках в ГК, а не в закон о приватизации. По словам источника «Ведомостей», подать иск об отмене решения о приватизации можно будет в течение 10 лет. «При любых основаниях подачи исков в суд по отмене сделок по приватизации будет действовать пресекательный срок в 10 лет», – пояснил он.
Поскольку Минюст и Минфин инициативу поддержали, многое зависит теперь от позиции Генпрокуратуры, ВС и государственно-правового управления президента, добавляет источник. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) видели предложенный Минэкономразвития вариант поправок и поддерживают их, сказал «Ведомостям» глава бизнес-объединения Александр Шохин.
Он надеется, что поправки поддержат и другие участники обсуждения.
«Ведомости» направили запросы в Минюст, Генпрокуратуру и ВС.
Почему начали готовить поправки
В октябре 2024 г. Конституционный суд (КС) постановил, что не должно быть сроков давности по делам об имуществе, приобретенном в результате коррупционных нарушений. В том же решении КС уточнил, что бессрочность возможности привлечения к ответственности не касается дел, которые основаны на нарушениях при приватизации.
А президент Владимир Путин в августе 2025 г. по итогам ПМЭФа поручил с участием деловых объединений разработать поправки в законодательство по установлению сроков исковой давности и порядка их исчисления при оспаривании приватизационных сделок. Это необходимо для защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества.
Совет по кодификации должен был рассмотреть пакет поправок от РСПП, а также законопроекты, разработанные Исследовательским центром частного права им. С. С. Алексеева еще 25 сентября 2025 г. Но накануне они были сняты с рассмотрения. В конце февраля совет будет рассматривать новую версию поправок, сказал «Ведомостям» Крашенинников.
В сентябре 2025 г. законопроекты не стали рассматривать из-за кадровых изменений в руководстве Генпрокуратуры и ВС (председателем ВС стал начальник надзорного ведомства Игорь Краснов. – «Ведомости»), говорил депутат, нужно дождаться позиции ведомств по законопроектам. В ноябре 2025 г. деловые объединения направили в Минфин свои предложения по изменению законодательства, писали «Ведомости». Замминистра финансов Алексей Моисеев в декабре говорил, что законопроект об уточнении сроков давности в части приватизации разрабатывает Минэкономразвития.
Что говорят эксперты
Минэкономразвития пытается с использованием законотворческого механизма навести порядок в применении сроков давности, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Нынешняя правовая неопределенность позволяет «в любой момент, десятилетия спустя, оспорить сделки», отмечает он.
«Иногда суды отсчитывают срок давности не от выбытия актива (как это делается всегда), а от момента проведения проверки прокуратурой, – говорит Клеточкин. – Встречаются и случаи, когда суды и вовсе не применяют срок давности просто без особых объяснений. Так что сейчас, несомненно, требуется определенность в применении сроков».
Мы не в первый раз слышим про инициативы об изменении регулирования сроков исковой давности, напоминает партнер Forward Legal Карим Файзрахманов. «Комментарий ко всем таким инициативам один: в действующем законодательстве нет неясностей или пробелов в вопросе, как считать исковую давность, в том числе по искам Генпрокуратуры. Есть общий трехлетний срок исковой давности, который исчисляется с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав. И есть предельный 10-летний объективный срок, который считается со дня нарушения. Требования Генпрокуратуры не упоминаются в числе тех, на которые не распространяется исковая давность», – считает юрист.
КС не высказывался в пользу того, что по подобным искам сроки давности не работают, говорит Файзрахманов. «Поэтому действующее законодательство и так учитывает сроки давности. Вопрос не про плохую или хорошую приватизацию, хороших или плохих предпринимателей – речь о фундаментальной ценности права собственности. Если инициатива Минэкономразвития направлена на защиту этой ценности, то менять нужно не закон, а судебную практику», – подчеркивает он.
В подготовке материала участвовали Анастасия Бойко и Яна Суринская