Глава РСПП: нужна процедура защиты добросовестных покупателей

По сделанным ранее подсчетам «Ведомостей» (анализировались официальные заявления силовых ведомств, информационные сообщения в СМИ и Telegram-каналах), с начала 2025 г. под действием мошенников россияне продали свои квартиры и перевели деньги аферистам на сумму минимум 433 млн руб. А с 2021 г. в общей сумме потери только за счет этих манипуляций могли составить 1,8 млрд руб.

Тема борьбы с такой схемой обсуждалась в Госдуме в конце ноября. По итогам профильного круглого стола комитета Госдумы по строительству и ЖКХ было предложено несколько мер. Первая – распространение действия ст. 68.1 закона 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (регламентирует однократную компенсацию за счет бюджета для добросовестных приобретателей, от которых было истребовано жилое помещение в соответствии со ст. 302 ГК) на добросовестных покупателей недвижимости, приобретающих помещения у продавцов, находящихся под влиянием мошенников. Также среди предложений – введение обязательного страхования сделок на вторичном рынке, создание компенсационного фонда для покрытия убытков добросовестных сторон, введение периода охлаждения для использования средств, полученных от продажи жилого помещения.