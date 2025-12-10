МВД может начать контролировать вторичный рынок жилья после «дела Долиной»

Спор вокруг недвижимости Долиной произошел после того, как в августе 2024 г. она сообщила, что стала жертвой мошенников. Они представились правоохранителями и убедили певицу совершить «фиктивную» продажу квартиры, а затем перевести средства на так называемые «безопасные счета». 4 ноября 2025 г. суд установил, что действия Долиной при заключении сделки были неосознанными, квартира вернулась в собственность певицы.