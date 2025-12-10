Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД может начать контролировать вторичный рынок жилья после «дела Долиной»

Ведомости

В МВД могут начать контролировать сделки по продаже жилья на вторичном рынке после того, как произошел гражданский судебный спор певицы Ларисы Долиной с покупательницей ее квартиры Полиной Лурье. Такую инициативу выдвинул президент Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов в обращении к участникам круглого стола «Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости» в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в обращении представители союза предложили дать сотрудникам МВД возможность приостановить сделку при выявлении признаков мошенничества. Изменения могут быть внесены в закон «О госрегистрации недвижимости». Среди инициативы также была разработка стандартной анкеты продавца совместно с судебно-медицинскими экспертами.

Кроме того, к сделкам могут начать привлекать психологов ведомства, чтобы оценить состояние продавцов при наличии признаков мошенничества.

Спор вокруг недвижимости Долиной произошел после того, как в августе 2024 г. она сообщила, что стала жертвой мошенников. Они представились правоохранителями и убедили певицу совершить «фиктивную» продажу квартиры, а затем перевести средства на так называемые «безопасные счета». 4 ноября 2025 г. суд установил, что действия Долиной при заключении сделки были неосознанными, квартира вернулась в собственность певицы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь