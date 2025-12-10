МВД может начать контролировать вторичный рынок жилья после «дела Долиной»
В МВД могут начать контролировать сделки по продаже жилья на вторичном рынке после того, как произошел гражданский судебный спор певицы Ларисы Долиной с покупательницей ее квартиры Полиной Лурье. Такую инициативу выдвинул президент Российского союза участников рынка недвижимости Александр Попов в обращении к участникам круглого стола «Борьба с мошенничеством на рынке недвижимости» в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, в обращении представители союза предложили дать сотрудникам МВД возможность приостановить сделку при выявлении признаков мошенничества. Изменения могут быть внесены в закон «О госрегистрации недвижимости». Среди инициативы также была разработка стандартной анкеты продавца совместно с судебно-медицинскими экспертами.
Кроме того, к сделкам могут начать привлекать психологов ведомства, чтобы оценить состояние продавцов при наличии признаков мошенничества.
Спор вокруг недвижимости Долиной произошел после того, как в августе 2024 г. она сообщила, что стала жертвой мошенников. Они представились правоохранителями и убедили певицу совершить «фиктивную» продажу квартиры, а затем перевести средства на так называемые «безопасные счета». 4 ноября 2025 г. суд установил, что действия Долиной при заключении сделки были неосознанными, квартира вернулась в собственность певицы.