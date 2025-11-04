Суд посчитал неосознанными действия Долиной при мошеннической сделке с квартирой
Певица Лариса Долина не была способна осознавать значение своих действий в момент продажи квартиры в Москве, передает ТАСС со ссылкой на решение суда по иску певицы о возврате ее жилья.
«В силу Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной», – говорится в судебных материалах.
Кроме того, в документе отмечается, недействительной сделку также можно признать в том случае, если степень заблуждения была настолько велика, что сторона, находившаяся в этом состоянии, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел.
По данным следствия, в мошеннической схеме приняли участие дропперы, на которых приходится в общей сложности десять расчетных счетов. Ущерб от действий аферистов превысил 317 млн руб., из которых 175 млн были похищены. Народная артистка РФ лишилась права собственности на квартиру стоимостью около 138 млн руб.
28 марта суд принял решение вернуть Долиной квартиру. Еще в августе 2024 г., певица опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что стала жертвой мошенников: на ее имущество был наложен арест, а саму артистку признали потерпевшей.