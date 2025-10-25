Умер один из дропперов из дела певицы Ларисы Долиной
Один из фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия.
Согласно документам, в 2024 г. на счет Александра Келдыбаева поступили 5 млн руб. и 10 млн руб. со счетов артистки.
«В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер», – говорится в материалах. В связи со смертью ответчика производство по делу против него прекращено.
Следствие установило, что в преступной схеме участвовали десять расчетных счетов дропперов. Общий ущерб от действий мошенников превысил 317 млн руб., из которых 175 млн были похищены. Кроме того, певица лишилась права собственности на квартиру стоимостью около 138 млн руб.
28 марта суд принял решение вернуть Долиной квартиру. Еще в августе 2024 г., артистка опубликовала видеообращение, в котором рассказала, что стала жертвой мошенников: на ее имущество был наложен арест, а сама она была признана потерпевшей.
22 июля Балашихинский суд Московской области получил от Мещанского суда Москвы дело о хищении более 200 млн руб. у Долиной. 11 июля прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.