Уголовное дело о хищении денег у Ларисы Долиной передали в Балашихинский суд

11 июля прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по этому делу. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по ней составляет 10 лет лишения свободы. По данным следствия, злоумышленники в период со 2 апреля по 12 июля 2024 г. путем обмана похитили у Долиной денежные средства и лишили артистку права на квартиру, стоимость которой превышает 138 млн руб., исходя из результатов экспертизы. 28 марта 2025 г. суд вернул ее певице после того, как имущество было арестовано.