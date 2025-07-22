Уголовное дело о хищении денег у Ларисы Долиной передали в Балашихинский суд
Балашихинский суд Московской области получил по подсудности от Мещанского суда Москвы дело о хищении более 200 млн руб. у народной артистки Ларисы Долиной, передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Асима Алыева.
«Также сегодня суд продлил на полгода меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Основе и другим фигурантам», – отметил собеседник издания. Среди подсудимых, помимо Основы, – Артур Каменецкий, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев.
11 июля прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по этому делу. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по ней составляет 10 лет лишения свободы. По данным следствия, злоумышленники в период со 2 апреля по 12 июля 2024 г. путем обмана похитили у Долиной денежные средства и лишили артистку права на квартиру, стоимость которой превышает 138 млн руб., исходя из результатов экспертизы. 28 марта 2025 г. суд вернул ее певице после того, как имущество было арестовано.