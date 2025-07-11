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Прокуратура утвердила обвинение по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Ведомости

Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом говорится в сообщении на сайте московского ведомства.

Фигурантам дела Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву, Андрею Основу и Надежде Цырульниковой предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по данной статье составляет 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы с неустановленными соучастниками, в период со 2 апреля по 12 июля 2024 г. путем обмана похитили у Долиной 175,12 млн руб. Кроме того, злоумышленники лишили ее права на квартиру, расположенную в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой, согласно экспертизе, превышает 138 млн руб.

Цырульникова также отдельно обвиняется в совершении трех аналогичных мошеннических действий в отношении двух столичных пенсионерок по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление).

В сообщении прокуратуры говорится, что 19 июля 2024 г. она, выполняя отведенную ей подельниками преступную роль, забрала на Краснопресненской набережной у пенсионерки 2,7 млн руб. 27 июля того же года Цырульникова встретилась в Балашихе с женщиной и, выдавая себя за сотрудницу финмониторинга, похитила у нее 8,2 млн руб. Затем у этой же потерпевшей обвиняемая попыталась похитить еще 4,5 млн руб., но в момент передачи денег ее задержали правоохранители.

После вручения обвинительного заключения фигурантам уголовное дело направят в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Сейчас обвиняемых содержат под стражей, сообщили в прокуратуре.

28 марта суд принял решение вернуть Долиной квартиру. В августе прошлого года артистка опубликовала видеообращение, заявив о том, что стала жертвой мошенников. На ее имущество был наложен арест, после чего было возбуждено уголовное дело, а сама Долина признана потерпевшей.

Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении Долиной было завершено 4 июля. Суд удовлетворил иск прокурора, направленный на защиту интересов потерпевшей, обязав физлиц, на счета которых поступили похищенные средства, вернуть неосновательное обогащение и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

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