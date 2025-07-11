Прокуратура утвердила обвинение по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

В сообщении прокуратуры говорится, что 19 июля 2024 г. она, выполняя отведенную ей подельниками преступную роль, забрала на Краснопресненской набережной у пенсионерки 2,7 млн руб. 27 июля того же года Цырульникова встретилась в Балашихе с женщиной и, выдавая себя за сотрудницу финмониторинга, похитила у нее 8,2 млн руб. Затем у этой же потерпевшей обвиняемая попыталась похитить еще 4,5 млн руб., но в момент передачи денег ее задержали правоохранители.