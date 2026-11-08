Самбисты из России выиграли медальный зачет чемпионата мира
Российские самбисты выиграли медальный зачет чемпионата мира, следует из результатов соревнований.
Сборная России завоевала 18 золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. Второе место у команды Грузии (5-2-4), третье – у Узбекистана (2-5-9). В десятку по числу наград попали Белоруссия, Туркменистан, Монголия, Украина, Киргизия, Болгария, Казахстан.
50-й чемпионат мира по самбо проходил в Ташкенте, в турнире приняли участие спортсмены из 101 страны. В первый день было разыграно 11 комплектов наград.
В июле Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил отстранение Олимпийского комитета России (ОКР). МОК также отозвал рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. С того момента российские спортсмены принимают участие в состязаниях.