МОК временно отменил отстранение Олимпийского комитета РоссииОграничения действовали с октября 2023 года
Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил действие отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), сообщила организация.
«Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) временно отменил отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 г. Решение было принято после тщательного анализа Комиссией по правовым вопросам МОК», – говорится в заявлении.
Отмечается, что МОК будет внимательно следить за ситуацией, которая связана с ОКР. Организация оставила за собой право принять любые дальнейшие решения при необходимости.
Кроме того, исполнительный совет МОК принял решение более не применять по отношению к российским спортсменам условия участия в рамках международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 г. и 28 марта 2023 г.
При этом МОК заявил, что не будет организовывать свои мероприятия в России и приглашать на них российских госчиновников. Решение о демонстрации российского флага и гимна на Олимпийских играх организация «примет в подходящее время».
В начале июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российские юниоры смогут выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта. Речь шла о соревнованиях по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, бейсболу и софтболу, ски-альпинизму, керлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию (включая синхронное), прыжкам в воду и водному поло, художественной и спортивной гимнастике.
7 мая «Ведомости. Спорт» писали, что исполком Международного олимпийского комитета сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. При этом тогда организация отменила рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов, в том числе запрет на участие в командных соревнованиях и проведение международных турниров.