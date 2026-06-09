Юниорам из РФ разрешили выступать с флагом в 24 олимпийских видах спорта
Российские юниоры смогут выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил «РИА Новости».
Среди прочего, имеются в виду соревнования по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, бейсболу и софтболу, ски-альпинизму, керлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию (включая синхронное), прыжкам в воду и водному поло, художественной и спортивной гимнастике.
18 мая Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила, что исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) позволил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин в структуре ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
7 мая »Ведомости. Спорт» писали, что исполком Международного олимпийского комитета сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России и рекомендации по санкциям в отношении российских спортсменов. МОК при этом отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов, включая запрет на участие в командных соревнованиях и проведение международных турниров.