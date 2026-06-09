Юниорам из РФ разрешили выступать с флагом в 24 олимпийских видах спорта

18 мая Федерация гимнастики России (ФГР) сообщила, что исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) позволил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин в структуре ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.