Трамп: итоги выборов в конгресс отбросили США в прошлое
Итоги промежуточных выборов в США, по итогам которых большинство мест в конгрессе заняли представители Демократической партии, отбросили страну в прошлое. Об этом заявил президент США республиканец Дональд Трамп.
«Результаты последних выборов стали для Америки огромным шагом назад в истории – даже фондовый рынок, который при Трампе взлетал вверх ракетой, за один день понес убытки в размере $3 трлн», – написал он в Truth Social.
Трамп призвал избирателей «не бояться» и пообещал, что Республиканская партия вернется «сильнее и мощнее, чем когда-либо».
Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. Американцы избирали членов палаты представителей, сената, а также губернаторов штатов. На вечер 8 ноября в палате представителей 254 места занимают демократы, 162 – республиканцы. В сенат США прошли 52 демократа и 44 республиканца. На выборах губернаторов в 28 штатах выбрали демократов, в 20 – представителей Республиканской партии.
5 ноября Reuters писал, что американские фондовые индексы пережили крупнейшее падение с апреля 2025 г. Индекс технологических компаний Nasdaq Composite обвалился на 5,5%, S&P 500 потерял 4,4%, а Dow Jones – 3,4%. Это связано с опасениями инвесторов, что демократы усилять контроль за технологическими компаниями и будут блокировать строительство новых дата-центров, что замедлит развитие ИИ.