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Главная / Бизнес /

«Газпром»: заполненность ПХГ Германии впервые упала ниже 60% в начале ноября

Антон Потоков

Европейские хранилища показывают новые антирекорды по отбору газа. Об этом заявили в «Газпроме» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Согласно сообщению, 6 ноября отбор газа из подземных хранилищ стал исторически максимальным для этой даты – было поднято на 23,9%, или на 83 млн куб. м, больше предыдущего суточного максимума.

«Уровень заполненности ПХГ Германии, обладающей крупнейшими мощностями хранения в Европе, упал ниже 60%. Это исключительная ситуация для первой недели ноября за всю историю наблюдений», – говорится в заявлении.

Отбор газа из хранилищ в Германии за сутки достиг нового антирекорда, превысив на 58,7%, или на 37 млн куб. м, предыдущий наибольший показатель для этой даты.

5 ноября российская госкомпания сообщила, что уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы на начало сезона отбора составил 74,9%, что стало историческим минимумом. В «Газпроме» констатировали, что с 28 октября запасы газа в европейских хранилищах сокращаются.

ЕС заявил о последовательном сокращении зависимости от российских энергоресурсов после начала спецоперации на Украине. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен говорил, что Брюссель сохранит запрет на импорт российских энергоресурсов, который должен вступить в силу в 2027 г., даже если Москва и Киев заключат мирное соглашение.

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