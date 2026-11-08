«Газпром»: заполненность ПХГ Германии впервые упала ниже 60% в начале ноября

ЕС заявил о последовательном сокращении зависимости от российских энергоресурсов после начала спецоперации на Украине. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен говорил, что Брюссель сохранит запрет на импорт российских энергоресурсов, который должен вступить в силу в 2027 г., даже если Москва и Киев заключат мирное соглашение.