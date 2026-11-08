«Газпром»: заполненность ПХГ Германии впервые упала ниже 60% в начале ноября
Согласно сообщению, 6 ноября отбор газа из подземных хранилищ стал исторически максимальным для этой даты – было поднято на 23,9%, или на 83 млн куб. м, больше предыдущего суточного максимума.
«Уровень заполненности ПХГ Германии, обладающей крупнейшими мощностями хранения в Европе, упал ниже 60%. Это исключительная ситуация для первой недели ноября за всю историю наблюдений», – говорится в заявлении.
Отбор газа из хранилищ в Германии за сутки достиг нового антирекорда, превысив на 58,7%, или на 37 млн куб. м, предыдущий наибольший показатель для этой даты.
5 ноября российская госкомпания сообщила, что уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы на начало сезона отбора составил 74,9%, что стало историческим минимумом. В «Газпроме» констатировали, что с 28 октября запасы газа в европейских хранилищах сокращаются.
ЕС заявил о последовательном сокращении зависимости от российских энергоресурсов после начала спецоперации на Украине. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен говорил, что Брюссель сохранит запрет на импорт российских энергоресурсов, который должен вступить в силу в 2027 г., даже если Москва и Киев заключат мирное соглашение.