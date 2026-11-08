Песков: у РФ не было контактов с Европой по теме безопасности

Песков: у РФ не было контактов с Европой по теме безопасностиБрюссель еще не выбрал переговорщика, заявили в Кремле
Москва не контактировала с Брюсселем по теме архитектуры безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«Насколько мы знаем, у европейцев, собственно, еще и переговорщика нет с нами. Они никак не могут определиться», – сказал он.
6 ноября спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что администрация США предлагает создать новую систему безопасности в Европе, которая позволит России и странам НАТО поддерживать прямой диалог даже в периоды кризисов. Инициатива выходит за рамки урегулирования конфликта на Украине, поскольку ее целью является разработка устойчивых правил взаимодействия России и европейских стран.
В конце октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гар Стёре. Европейская сторона в ходе диалога затронула усилия по завершению конфликта на Украине, а также вопросы мира и стабильности в регионе.