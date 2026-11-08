Минобороны сообщило об ударах по энергообъектам и судну на Украине

По данным ведомства, в течение ночи беспилотниками была поражена электроподстанция 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено судно-контейнеровоз, доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество.