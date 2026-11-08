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Минобороны сообщило об ударах по энергообъектам и судну на Украине

Антон Потоков

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и морским судам, задействованным для доставки грузов военного назначения, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в течение ночи беспилотниками была поражена электроподстанция 330 кВ в районе населенного пункта Белошицы Житомирской области, обеспечивавшая электроэнергией предприятия военной промышленности Украины. Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражено судно-контейнеровоз, доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество.

6 ноября российские военные нанесли удары беспилотниками по энергетическим объектам Украины и морским судам, используемым в интересах украинских войск; в Белой Церкви Киевской области был поражен аккумуляторный парк для хранения энергии.

Накануне, 5 ноября, армия России поразила украинский сухогруз в Черном море, перевозивший грузы ВСУ.

В ночь на 6 ноября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности по объектам ВПК, энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

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