В результате атаки БПЛА в Ростовской области поврежден мост через реку Миус
Утром 8 ноября в Неклиновском районе Ростовской области в результате воздушной атаки и падения обломков беспилотника повреждено дорожное полотно моста через реку Миус на 97-м км трассы Р-280, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, также повреждены два гусеничных крана, пострадавших нет.
Экстренные службы работают на месте происшествия. Движение через мост организовано в реверсном направлении, информация будет уточняться. Губернатор отметил, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, и призвал жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
В ночь на 1 ноября силы ПВО уничтожили более 20 беспилотников в Таганроге и шести районах Ростовской области; обломки одного из сбитых дронов повредили крышу жилого дома в Мясниковском районе.