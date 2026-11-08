В результате атаки БПЛА в Ростовской области поврежден мост через реку Миус

Экстренные службы работают на месте происшествия. Движение через мост организовано в реверсном направлении, информация будет уточняться. Губернатор отметил, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, и призвал жителей покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.