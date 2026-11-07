В центре Кракова произошла стрельба: есть погибшие и пострадавшие
В центре польского Кракова произошла стрельба, в результате которой, по предварительным данным, погибли два человека, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на представителей местной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля въехал на территорию рынка и открыл огонь. Подозреваемого в нападении задержали.
Местные власти призвали жителей оставаться дома. На площадь прибыл вертолет санитарной авиации для оказания помощи пострадавшим.
23 октября агентство AFP со ссылкой на источник в полиции сообщало о стрельбе в городе Трапп в пригороде Парижа. Тогда погиб один человек, еще четверо получили ранения. Предполагаемого нападавшего задержали в коммуне Куаньер. Мотивы его действий не раскрывались.
25 сентября в Амстердаме мужчина открыл стрельбу по посетителям кафе. Как сообщал портал NU.nl, нападение произошло, когда терраса заведения была заполнена людьми. Один человек погиб. Полиция задержала подозреваемого. По данным издания, погибший работал в тюремном комплексе Заанстад.