В центре Кракова произошла стрельба: есть погибшие и пострадавшие

23 октября агентство AFP со ссылкой на источник в полиции сообщало о стрельбе в городе Трапп в пригороде Парижа. Тогда погиб один человек, еще четверо получили ранения. Предполагаемого нападавшего задержали в коммуне Куаньер. Мотивы его действий не раскрывались.