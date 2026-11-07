Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%KZOS50,20%BLNG8,78-0,23%IMOEX2 483,81+0,81%RTSI952,6+0,81%RGBI112,1+0,18%RGBITR778,9+0,27%
Главная / Бизнес /

Sony подала заявку на регистрацию товарных знаков Playstation в России

Анна Суслова

Компания Sony хочет зарегистрировать товарные знаки названия и логотипа Playstation в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ.

 Заявка на регистрацию названия и логотипа Playstation Sony Interactive Entertainment, Inc. подала 28 октября.

Товарные знаки планируется подать по трем классам (№9, 28, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Речь идет о видеоиграх, игровых приставках, наушниках, VR-шлемах и др.

10 марта 2022 г. Sony присоединилась к списку зарубежных компаний, приостановивших поставки своей продукции в Россию на фоне украинского кризиса. Компания приостановила работу онлайн-магазина игр и приложений Playstation Store. Sony Group также объявила, что пожертвовала $2 млн в управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей, чтобы «поддержать жертв» конфликта на Украине.

13 августа 2025 г. стало известно, что компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус», представлявшая интересы Sony Mobile Communications в России, официально прекратила существование. Документы для самоликвидации были поданы в Федеральную налоговую службу 10 октября 2024 г.

12 октября 2025 г. Sony подала три заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков, связанных с брендами Walkman, Bravia и Xperia. Заявки поступили 3 октября из Японии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь