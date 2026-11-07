Sony подала заявку на регистрацию товарных знаков Playstation в России
Компания Sony хочет зарегистрировать товарные знаки названия и логотипа Playstation в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий документ Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ.
Заявка на регистрацию названия и логотипа Playstation Sony Interactive Entertainment, Inc. подала 28 октября.
Товарные знаки планируется подать по трем классам (№9, 28, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Речь идет о видеоиграх, игровых приставках, наушниках, VR-шлемах и др.
10 марта 2022 г. Sony присоединилась к списку зарубежных компаний, приостановивших поставки своей продукции в Россию на фоне украинского кризиса. Компания приостановила работу онлайн-магазина игр и приложений Playstation Store. Sony Group также объявила, что пожертвовала $2 млн в управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей, чтобы «поддержать жертв» конфликта на Украине.
13 августа 2025 г. стало известно, что компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус», представлявшая интересы Sony Mobile Communications в России, официально прекратила существование. Документы для самоликвидации были поданы в Федеральную налоговую службу 10 октября 2024 г.
12 октября 2025 г. Sony подала три заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков, связанных с брендами Walkman, Bravia и Xperia. Заявки поступили 3 октября из Японии.