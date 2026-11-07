Sony подала заявку на регистрацию товарных знаков Playstation в России

10 марта 2022 г. Sony присоединилась к списку зарубежных компаний, приостановивших поставки своей продукции в Россию на фоне украинского кризиса. Компания приостановила работу онлайн-магазина игр и приложений Playstation Store. Sony Group также объявила, что пожертвовала $2 млн в управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей, чтобы «поддержать жертв» конфликта на Украине.