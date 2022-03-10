Sony и Nintendo приостановили поставки игровых консолей в Россию
Японские производители видеоигр Nintendo и Sony присоединились к списку зарубежных компаний, приостановивших поставки своей продукции в Россию на фоне украинского кризиса.
В Nintendo заявили, что временно прекратят ввоз всех своих товаров, включая игровую консоль Nintendo Switch, в обозримом будущем в связи со «значительной нестабильностью, связанной с логистикой поставок и распространения физических товаров», передает WSJ. Официальный онлайн-магазин игр для Nintendo Switch, eShop, работает в режиме технического обслуживания в России с 4 марта из-за того что, банк-эсквайр сервиса приостановил обработку платежей в рублях.
Sony Interactive Entertainment (SIE), видеоигровая дочерняя компания Sony Group, производящая игровые приставки PlayStation, приостановила работу онлайн-магазина игр и приложений PlayStation Store. Кроме того, остановлены все поставки программного и аппаратного обеспечения в РФ, а также выпуск гоночного симулятора Gran Turismo 7 для российского рынка. Sony Group также объявила, что пожертвовала $2 млн в управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей, чтобы «поддержать жертв» конфликта на Украине.
Ранее американская Microsoft, производящая в том числе игровую приставку Xbox, сообщила о приостановке продаж продуктов и сервисов в России на неопределённый срок. Steam (цифровой магазин американского разработчика видеоигр Valve) заблокировал прием платежей для российских пользователей через российские банковские карты, «Яндекс.Деньги» и QIWI.
Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами. По состоянию на 10 марта свою деятельность в России приостановили или прекратили уже более 330 компаний, подсчитали ученые Йельского университета. В их числе — энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.