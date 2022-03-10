Sony и Nintendo приостановили поставки игровых консолей в Россию

Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами. По состоянию на 10 марта свою деятельность в России приостановили или прекратили уже более 330 компаний, подсчитали ученые Йельского университета. В их числе — энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.