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Бизнес

Sony и Nintendo приостановили поставки игровых консолей в Россию

Ведомости

Японские производители видеоигр Nintendo и Sony присоединились к списку зарубежных компаний, приостановивших поставки своей продукции в Россию на фоне украинского кризиса.

В Nintendo заявили, что временно прекратят ввоз всех своих товаров, включая игровую консоль Nintendo Switch, в обозримом будущем в связи со «значительной нестабильностью, связанной с логистикой поставок и распространения физических товаров», передает WSJ. Официальный онлайн-магазин игр для Nintendo Switch, eShop, работает в режиме технического обслуживания в России с 4 марта из-за того что, банк-эсквайр сервиса приостановил обработку платежей в рублях.

Sony Interactive Entertainment (SIE), видеоигровая дочерняя компания Sony Group, производящая игровые приставки PlayStation, приостановила работу онлайн-магазина игр и приложений PlayStation Store. Кроме того, остановлены все поставки программного и аппаратного обеспечения в РФ, а также выпуск гоночного симулятора Gran Turismo 7 для российского рынка. Sony Group также объявила, что пожертвовала $2 млн в управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и организации Save the Children, занимающейся защитой прав детей, чтобы «поддержать жертв» конфликта на Украине.

Ранее американская Microsoft, производящая в том числе игровую приставку Xbox, сообщила о приостановке продаж продуктов и сервисов в России на неопределённый срок. Steam (цифровой магазин американского разработчика видеоигр Valve) заблокировал прием платежей для российских пользователей через российские банковские карты, «Яндекс.Деньги» и QIWI.

Зарубежные компании начали сокращать присутствие в России на фоне военной операции на Украине, которая послужила поводом к введению масштабных экономических санкций против Москвы западными странами. По состоянию на 10 марта свою деятельность в России приостановили или прекратили уже более 330 компаний, подсчитали ученые Йельского университета. В их числе — энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных