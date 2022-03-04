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Бизнес

Microsoft прекратила продажи товаров и услуг в России

Ведомости

Американский технологический гигант Microsoft приостанавливает продажу товаров и предоставление услуг в России на фоне украинского кризиса, говорится в ее корпоративном блоге.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все продажи продуктов и услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с правительствами США, ЕС и Великобритании, и мы останавливаем многие аспекты нашей деятельности в России в соответствии с решениями правительств о санкциях», — сообщает Microsoft.

28 февраля Microsoft заявила, что примет ряд ограничительных мер в отношении российских государственных СМИ RT и Sputnik (входят в МИА «Россия Сегодня»). Так, контент изданий не будет показываться на платформе с персонализированной новостной лентой Microsoft Start. Оба издания снижены в поисковой выдаче Bing, а приложения RT удаляются из магазина Windows. Кроме того, Microsoft запретила какую-либо рекламу RT и Sputnik в своей рекламной сети и не будет размещать на их сайтах рекламу из своей сети.

Технологические компании начали массово сокращать свое присутствие в России в условиях экономических санкций, введенными западными странами против Москвы в ответ на начало спецоперации на Украине. Под ограничения попал в том числе экспорт технологической продукции для ряда отраслей российской промышленности.

В сфере разработки программного обеспечения о приостановке деятельности в России объявили Cisco, SAP, Oracle и Autodesk. Аналогичные меры приняли Apple, Dell, Ericsson, HP, Nokia, а также AMD и Intel.

21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 22 февраля президент Владимир Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. Как пояснял представитель Минобороны Игорь Конашенков, на территории Украины должны были появиться базы НАТО с ядерным оружием. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны ввели в отношении России жесткие экономические санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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